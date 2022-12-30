В конце ноября Манчестер Юнайтед расторг контракт с Криштиану Роналду. Перед этим португалец раскритиковал в печати тренера команды Эрика тен Хага, который перестал его выпускать в основе.

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Уже больше месяца один из лучших футболистов современности находится без клуба. Но уже давно ходят слухи, что 37-летний форвард должен подписать контракт с Аль-Насром из Саудовской Аравии.

CR7 до последнего ждал предложения от какой-то команды, выступающей в Лиге чемпионов. Но арабские СМИ сообщают, что Криштиану уже подписал контракт с Аль-Насром. Соглашение с Роналду рассчитано на два года.

Сообщалось, что португалец будет получать 75 миллионов евро в год. Впрочем, известный инсайдер пишет о куда более высокой заработной плате – аж 200 миллионов в сезон.

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Кроме того, аравийцы планируют совершить Криштиану официальным послом заявки своей страны на проведение ЧМ-2030. Саудовская Аравия намерена провести Мундиаль вместе с Египтом и Грецией.

Пока Аль-Наср после десяти матчей идет вторым в чемпионате, отставая от Аль-Шабаба на два балла. Напомним, что в этом сезоне Роналду провел 16 матчей за Манчестер Юнайтед, отличившись тремя голами и двумя ассистами.