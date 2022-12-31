Роналду подписал контракт с Аль-Наср 30 декабря 2022 года. Она рассчитана на два года – до 1 января 2025 года.

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Официально клубу не сообщили, какова будет зарплата игрока. Но по данным футбольного инсайдера Фабрицио Романо, гарантированная зарплата Роналду будет составлять 90 миллионов долларов в год. А вот коммерческие и спонсорские соглашения увеличат эту сумму до 200 миллионов долларов в год.

Таким образом, Роналду станет одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. Но не рекордсменом.

Кто больше всего зарабатывал за год среди спортсменов

К примеру, издание Forbes в конце 2022 года опубликовало список спортсменов, наиболее заработавших за предыдущий финансированный год. На первом месте оказался футболист Лионель Месси, чей годовой доход составил 130 миллионов долларов. Из них 75 миллионов долларов – это зарплата, а еще 55 миллионов долларов – это внеспортивные, среди которых рекламные контракты.

Роналду в этом рейтинге оказался на третьем месте, заработав за год 115 миллионов долларов, из которых 60 миллионов – это зарплата. Теперь же с зарплатой в 90 миллионов долларов и общим доходом в 200 миллионов долларов он сможет выйти на первое место.

Но это даже не позволит Роналду стать рекордсменом среди спортсменов по годовому доходу. Первенство удерживает боксер Флойд Майвезер, за 12 месяцев сумевший заработать 285 миллионов долларов. Почти вся эта сумма – за бой против Конора МакГрегора в 2017 году, когда телезрители платили за прямую трансляцию поединка между ними.

Но доход Роналду в размере 200 миллионов долларов в год, это: