Соглашение с Челси рассчитана вплоть до 30 июня 2031 года. СМИ уже сообщили, что Михаил Мудрик будет зарабатывать в лондонском клубе 100 тысяч фунтов в неделю. А это всего на 10 тысяч меньше, чем у опытных Тиаго Силва и Жоржинью.

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Интересный пункт между клубами после трансфера Мудрика

Шахтеру удалось дожать Челси и достичь 100-миллионного трансфера Правда, 30 миллионов из них будут в виде бонусов.

У договоренности между Шахтером и Челси есть еще одна интересная деталь. За круглым столом клубы договорились провести товарищескую игру после победы Украины в войне против России. Поединок должен пройти в Донецке на родном стадионе "горняков" – "Донбасс Арене".

Шахтер перечислит 20 миллионов фунтов из вырученной суммы за трансфер Мудрика на нужды украинских военных. Если бы не бойцы, этого перехода вообще могло бы не быть, как и украинского футбола.

Мудрик будет зажигать в АПЛ