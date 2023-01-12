Трофей, который Роналду завоевал в 2013 году, стал вторым в его копилке из наград "Золотых мячей". На аукционе этот лот от Криштиана ушел за 645 тысяч долларов. Победу в торгах одержал бизнесмен из Израиля Идан Офер, уже далеко не впервые вкладывающий свои деньги в развитие футбола.

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Пять лет назад Офер приобрел 32 процента акций мадридского Атлетико, а впоследствии стал акционером Фомаликаны из Португалии.

Все вырученные от продажи "Золотого мяча-2013" средства перечислят на счете благотворительного фонда "Загадай желание", который помогает тяжело больным детям бороться со сложными и серьезными заболеваниями.

Интересно, что оригинал "Золотого мяча" годами держался в музее футболиста на острове Мадейра. Звездный нападающий сделал себе копию награды.

Напомним! Роналду пять раз назывался лучшим футболистом года. Впервые португалец получил "Золотой мяч" в 2008 году. После чего Криштиану торжествовал в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Роналду хорошо известен своими добрыми благотворительными делами.

Отметим, что "Золотой мяч" в 2022 году получил нападающий мадридского Реала Карим Бензема.

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