Португалец подписал 2-летний контракт из Аль-Насром. Поэтому Роналду нужно было определиться, где он, семья и его персонал будут проживать в Саудовской Аравии.

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Невероятная роскошь для португальца

Криштиану выбрал для проживания роскошные апартаменты в небоскребе Kingdom Tower в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. Футболист будет арендовать 17 комнат, которые ежемесячно из его кармана будут вытягивать 280 тысяч евро.



Роскошный номер Роналду / Фото Mirror



Жилье Роналду в Саудовской Аравии / Фото Mirror

Однако такие деньги для португальского нападающего не станут проблемой. По разным данным СМИ, Роналду получать в Аль-Насре за год 90 миллионов. Но эта сумма увеличится до 200 миллионов по счету спонсорских и коммерческих соглашений.

В Саудовской Аравии сделали все для комфортной жизни Роналду и его семье. Местные власти даже "пропустили мимо ушей" отношения Криштиана и модели Джорджины Родригес. Ведь по закону, в Саудовской Аравии нельзя под одной крышей проживать холостякам.

Напомним, что отношения Роналду и Джорджины начались в 2016 году, футболист даже сделал предложение, но до свадьбы дело пока не идет. Пара вместе воспитывает пятерых детей, двое из которых родила игрока Родригес.

Также в СМИ была информация, что пара на грани разрыва из-за потери новорожденного сына.

Напомним! Дебютировать в футболке Аль-Наср Роналду сможет уже 21 января, когда его новый клуб примет Иттифак. Ведь у Криштиана есть отбыть двухматчевую дисквалификацию, которую получил через разбитый телефон фаната Эвертона, еще выступая за Манчестер Юнайтед.