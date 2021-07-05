Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.

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Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, который отыграл за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы и отметился двумя голами.

Макаренко признали лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.

Оценки игроков сборной Украины от WhoScored

  • Александр Зинченко (480 мин) – 6.98
  • Андрей Ярмоленко (446 мин) – 6.87
  • Евгений Макаренко (51 мин) – 6.77
  • Руслан Малиновский (285 мин) – 6.75
  • Артем Довбик (15 мин) – 6.67
  • Сергей Матвиенко (480 мин) – 6.63
  • Роман Яремчук (431 мин) – 6.56
  • Георгий Бущан (480 мин) – 6.52
  • Илья Забарный (480 мин) – 6.50
  • Виталий Миколенко (355 мин) - 6.44
  • Тарас Степаненко (185 мин) – 6.32
  • Александр Караваев (480 мин) – 6.31
  • Николай Шапаренко (323 мин) – 6.29
  • Сергей Сидорчук (373 мин) – 6.26
  • Сергей Кривцов (155 мин) – 6.25
  • Александр Зубков (13 мин) – 6.22
  • Роман Безус (3 мин) – 6.17
  • Виктор Цыганков (139 мин) – 6.13
  • Артем Беседин (36 мин) - 6.05
  • Марлос (73 мин) - 6.03
  • Эдуард Соболь (1 мин) – 6.00