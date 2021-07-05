Наивысшей оценки в составе украинской сборной по итогам всего чемпионата Европы удостоился Александр Зинченко, вторым в рейтинге стал Андрей Ярмоленко.
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Средняя оценка футболиста Манчестер Сити, который отыграл за "сине-желтых" на Евро все пять матчей от начала до конца, составила 6,98 балла по 10-балльной шкале. Напомним, в поединке со шведами Зинченко отметился голом и результативной передачей.
Следующим в рейтинге идет Ярмоленко с оценкой 6,87. он также отыграл все возможные матчи за национальную сборную на чемпионате Европы и отметился двумя голами.
Макаренко признали лучшим игроком в поединке 1/4 финала Евро-2020 с Англией. Он неплохо вошел в игру со скамейки запасных уже при счете 0:4.
Оценки игроков сборной Украины от WhoScored
- Александр Зинченко (480 мин) – 6.98
- Андрей Ярмоленко (446 мин) – 6.87
- Евгений Макаренко (51 мин) – 6.77
- Руслан Малиновский (285 мин) – 6.75
- Артем Довбик (15 мин) – 6.67
- Сергей Матвиенко (480 мин) – 6.63
- Роман Яремчук (431 мин) – 6.56
- Георгий Бущан (480 мин) – 6.52
- Илья Забарный (480 мин) – 6.50
- Виталий Миколенко (355 мин) - 6.44
- Тарас Степаненко (185 мин) – 6.32
- Александр Караваев (480 мин) – 6.31
- Николай Шапаренко (323 мин) – 6.29
- Сергей Сидорчук (373 мин) – 6.26
- Сергей Кривцов (155 мин) – 6.25
- Александр Зубков (13 мин) – 6.22
- Роман Безус (3 мин) – 6.17
- Виктор Цыганков (139 мин) – 6.13
- Артем Беседин (36 мин) - 6.05
- Марлос (73 мин) - 6.03
- Эдуард Соболь (1 мин) – 6.00