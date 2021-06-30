Статистика InStat

Самым полезным игроком сборной Украины в поединке со Швецией по оценкам InStat стал полузащитник Александр Зинченко.

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В матче 1/8 финала Евро-2020 рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 390 баллов. В активе футболиста Манчестер Сити за 120 минут было 139 ТТД с нехваткой 12 процентов, он выиграл 10 единоборств из 13-ти, сделал пять отборов, девять перехватов и 10 подборов. Точность передач в его исполнении составила 87 процентов, при этом три паса оказались ключевыми.

В тройку лучших игроков "сине-желтых" также вошли Николай Матвиенко (364 балла) и Сергей Кривцов (325 баллов). Лучший игрок матча – полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг (392 балла).

Украина вышла в 1/4 финала Евро-2020