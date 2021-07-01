Разрывает все рейтинги

Статистически-аналитический портал SofaScore не мог обойти стороной мощную игру украинского футболиста. Александр Зинченко попал в топ-11 лучших футболистов 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

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Больше всего в такой команде представителей Дании, Франции и Испании – по двое. Также по одному игроку Украины, Италии, Австрии, Бельгии и Чехии.

Символическая команда

Вратарь: Куртуа (Бельгия)

Куртуа (Бельгия) Защитники: Меле (Дания), Ачерби (Италия), Драгович (Австрия), Аспиликуэта (Испания)

Меле (Дания), Ачерби (Италия), Драгович (Австрия), Аспиликуэта (Испания) Полузащитники: Зинченко (Украина), Голеш (Чехия), Погба (Франция), Торрес (Испания)

Зинченко (Украина), Голеш (Чехия), Погба (Франция), Торрес (Испания) Нападающие: Бензема (Франция), Дольберг (Дания)

Большинство из перечисленных игроков имеют отличный шанс попасть в символическую команду четвертьфинала. Только Бензема, Погба и Драгович завершили свои выступления на Евро-2020.

SofaScore не стал единственным порталом, который выделил игру Зинченко. Александра отметили представители УЕФА и авторитетные порталы InStat и WhoScored.

Лидер сборной Украины – автор первого взятия ворот Швеции. Футболист Манчестер Сити откликнулся на классную передачу Шведом от Андрея Ярмоленко и в одно касание пробил мимо голкипера. Матч Александр доигрывал с капитанской повязкой, которая перешла к нему после замены все того же Ярмоленко.

Манчестер Сити поражен игрой украинского футболиста в игре против шведов. Такого твитера чемпионов АПЛ не видел еще никто.

Кроме собственных достижений Зинченко не забывает всячески помогать партнерам по команде. Именно по рекомендации 24-летнего футболиста сборная Украины усилилась на Евро-2020 реабилитологами МанСити, за который выступает Зинченко. Специалисты помогают в восстановлении игроков.



Символическая сборная 1/8 финала Евро-2020 / Скриншот из SofaScore

Свой следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 3 июля против Англии. Встреча состоится в Риме в 22:00. Сборные поспорят за путевку в полуфинал Евро-2020.