Очередная награда Зинченко

Игру Александра Зинченко уже отметили представители УЕФА и портал InStat. Не мог обойти стороной и авторитетный портал WhoScored.

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Лидер сборной Украины провел отличную игру и сдержал слово о преданности на футбольном поле. В тот вечер была одна большая и мощная команда во главе с замечательным тактиком Андреем Шевченко. Эксперты высоко оценили игру защитника Манчестер Сити и вручили ему звание лучшего футболиста матча.

Игра Зинченко была оценена в 9.0. Второе и третье место по оценке в украинской сборной заняли Андрей Ярмоленко и Илья Забарный. Обоим поставили по 7.1.



Оценки игроков после матча Швеция – Украина / Скриншот с WhoScored

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