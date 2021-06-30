Очередная награда Зинченко
Игру Александра Зинченко уже отметили представители УЕФА и портал InStat. Не мог обойти стороной и авторитетный портал WhoScored.
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Лидер сборной Украины провел отличную игру и сдержал слово о преданности на футбольном поле. В тот вечер была одна большая и мощная команда во главе с замечательным тактиком Андреем Шевченко. Эксперты высоко оценили игру защитника Манчестер Сити и вручили ему звание лучшего футболиста матча.
Игра Зинченко была оценена в 9.0. Второе и третье место по оценке в украинской сборной заняли Андрей Ярмоленко и Илья Забарный. Обоим поставили по 7.1.
Оценки игроков после матча Швеция – Украина / Скриншот с WhoScored
Зинченко вывел Украину в 1/4 финала Евро-2020: главное
- Александр Зинченко с первых минут появился на футбольном поле. И уже на 27-й минуте размочил нули на табло после великолепной передачи Ярмоленко.
- Во втором тайме Александр на правах одного из лидеров повел команду вперед. Украина и Швеция не смогли в основное время определить четвертьфиналиста чемпионата Европы. Все решалось в дополнительных таймах, а вот к серии пенальти команды не дотянули.
- На 120 + 1 минуте Довбик после передачи все того же Зинченко вывел Украину в 1/4 финала. Наша команда переписала историю.
- Отметим, что в овертайме Андрей Шевченко сменил уставшего Ярмоленко. Тогда капитанская повязка перешла к Зинченко.
- Манчестер Сити поражен игрой украинского футболиста в игре против шведов. Такого твитера чемпионов АПЛ не видел еще никто.