Эта встреча является исторической для нашей национальной команды, ведь мы никогда не играли в плей-офф чемпионатов Европы.

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Гол Зинченко в ворота Швеции

Начал голевую атаку Николай Шапаренко – он перевел мяч на правый фланг, где Александр Караваев в два касания нашел Андрея Ярмоленко.

Капитан сборной Украины вошел в штрафную, "качнул" Эмиля Форсберга и шведкой отдал пас на дальнюю штангу.

Там Александр Зинченко мощным ударом прошил голкипера Швеции и открыл счет в матче – 0:1.

Гол Зинченко сборной Швеции на Евро-2020: смотрите видео​