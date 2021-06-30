Одна команда

Автор первого гола в матче Александр Зинченко от имени всей команды поддержал Артема Беседина. Нападающему Динамо едва не сломали колено в игре против шведов.

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Зинченко в своем инстаграме выложил фотографию с матча. Александр стоит на коленях на футбольном поле и эмоционально радуется сенсационной победе. Футболист коротко, но трогательно подписал фотографию.

Артем Беседин, мы с тобой,

– написал Зинченко.

Как Беседин получил травму в матче со Швецией

Нападающий киевского Динамо вышел на футбольное поле в первом овертайме, заменив уставшего Романа Яремчука. Но Беседин пробыл на поле меньше десяти минут.

На 98-й минуте форвард в борьбе получил травму. Беседин пытался первым дотянуться до мяча, в тот момент защитник Швеции Даниельсон пытался опередить украинца, но вместо сыграть в мяч влетел прямой ногой шипами в ногу Артема.

Украинский футболист сразу упал на газон. Сложно было смотреть на Артема, который корчился от сумасшедшей боли. Игрок досрочно покинул поле с помощью медиков и вообще не опирался на ногу, к его колену был приложен лед.

Сначала обидчик Беседина увидел перед собой желтую. Но после просмотра VAR арбитр изменил свое решение и удалил шведа с поля.

Обратите внимание! Александр Шовковский заявил, что Евро-2020 завершено для Беседина. Футболист Динамо уже покинул расположение сборной и вернулся в Киев. Там он пройдет обследование, которое позволит оценить серьезность травмы.