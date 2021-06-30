Помощь от чемпионов АПЛ
Сборная Украины 29 июня переиграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020. Оказывается, что наша команда серьезно усилилась еще накануне турнира.
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Штаб украинской сборной пополнили реабилитологи английского Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко. Известно, что такое усиление состоялось благодаря лидеру "сине-желтых". Полузащитник посоветовал тренерскому штабу сделать такое пополнение.
Специалисты помогают в восстановлении игроков. Как видим, футболисты смогли выдержать темп сложного 120-минутного матча против шведов в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Свой следующий поединок команда Шевченко проведет 3 июля против Англии. Встреча состоится в Риме в 22:00.
- Команде точно не поможет Артем Беседин. Нападающий получил ужасную травму в матче со шведами. У футболиста подозрение на повреждение крестообразных связок.