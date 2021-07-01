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Статистично-аналітичний портал SofaScore не міг обійти осторонь потужну гру українського футболіста. Олександр Зінченко потрапив у топ-11 найкращих футболістів 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.
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Найбільше у такій команді представників Данії, Франції та Іспанії – по двоє. Також по одному гравцю України, Італії, Австрії, Бельгії та Чехії.
Символічна команда
- Воротар: Куртуа (Бельгія)
- Захисники: Меле (Данія), Ачербі (Італія), Драгович (Австрія), Аспілікуета (Іспанія)
- Півзахисники: Зінченко (Україна), Голеш (Чехія), Погба (Франція), Торрес (Іспанія)
- Нападники: Бензема (Франція), Дольберг (Данія)
Більшість із перелічених гравців мають чудовий шанс потрапити у символічну команду чвертьфіналу. Лише Бензема, Погба та Драгович завершили свої виступи на Євро-2020.
- SofaScore не став єдиним порталом, який виділив гру Зінченка. Олександра відзначили представники УЄФА та авторитетні портали InStat та WhoScored.
- Лідер збірної України – автор першого взяття воріт Швеції. Футболіст Манчестер Сіті відгукнувся на класну передачу шведою від Андрія Ярмоленка та в один дотик пробив повз голкіпера. Матч Олександр догравав із капітанською пов'язкою, яка перейшла до нього після заміни все того ж Ярмоленка.
- Манчестер Сіті вражений грою українського футболіста у грі проти шведів. Такого твітера чемпіонів АПЛ не бачив ще ніхто.
- Крім власних досягнень Зінченко не забуває всіляко допомагати партнерам по команді. Саме за рекомендацією 24-річного футболіста збірна України підсилилась на Євро-2020 реабілітологами МанСіті, за який виступає Зінченко. Фахівці допомагають у відновленні гравців.
Символічна збірна 1/8 фіналу Євро-2020 / Скриншот із SofaScore