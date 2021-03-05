Александр Усик внес большую интригу в переговорах о бое с Джо Джойсом. Украинский боксер предлагает провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".

Жду тебя на НСК "Олимпийский"

34-летний Усик обратился к британцу Джо Джойсу в твиттере. Украинец заявил, что ждет Джойса в Киеве.

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Ну давай же! Друг, жду тебя на НСК "Олимпийский" в Киеве,

– написал Усик.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd — Alexander Usyk (@usykaa) March 5, 2021

Ранее Джойс также обратился к Усику в твиттере. "Я иду за тобой, Усик", – писал Джойс.

Состоится ли бой Усик – Джойс в Киеве

Александр Красюк, генеральный директор К2 Promotions, в комментарии Tribuna.com прокомментировал сообщение Усика. Он заявил, что Усик мечтает драться на НСК "Олимпийский".

Впрочем, по его словам, пока нет никакой конкретики относительно того, что бой с Джойсом состоится в Киеве.

Джо Джойс просто опубликовал в твиттере, что ждет Александра Усика. Саша ему вот так ответил, что ждет его на НСК "Олимпийский" в Киеве. Есть у него мечта провести бой здесь. Кто знает, может, она реализуется, но пока никакой конкретики нет,

– сказал Красюк.

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Усик и Джойс должны провести бой в 2021 году. WBO решила санкционировать их встречу за временный титул чемпиона мира.

И с организацией поединка возникли проблемы. Сторону Усика не устроило предложение Джойса. Поэтому команды все еще ведут переговоры.

Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, заявлял, что бой может состояться в мае – июне 2021 года. Сам Джойс считает, что Усик не откажется провести встречу в Великобритании.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24