Олександр Усик вніс неабияку інтригу у переговорах про бій з Джо Джойсом. Український боксер пропонує провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".

Чекаю тебе на НСК "Олімпійський"

34-річний Усик звернувся до британця Джо Джойса у твітері. Українець заявив, що чекає Джойса у Києві.

Варте уваги Усик – Джойс: нові деталі поєдинку

Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві,

– написав Усик.

Come on! my friend, I'm waiting for you at the Olympic Stadium in Kyiv! pic.twitter.com/Wmz0MMHeRd — Alexander Usyk (@usykaa) March 5, 2021

Раніше Джойс також звернувся до Усика у твітері. "Я йду по тебе, Усик", – писав Джойс.

Чи відбудеться бій Усик – Джойс у Києві

Олександр Красюк, генеральний директор К2 Promotions, у коментарі Tribuna.com прокоментував допис Усика. Він заявив, що Усик мріє битися на НСК "Олімпійський".

Втім, за його словами, поки немає ніякої конкретики щодо того, що бій з Джойсом відбудеться у Києві.

Джо Джойс просто опублікував у твітері, що чекає Олександра Усика. Саша йому ось так відповів, що чекає його на НСК "Олімпійський" у Києві. Є у нього мрія провести бій тут. Хто знає, може, вона реалізується, але поки ніякої конкретики немає,

– сказав Красюк.

До речі Усик хоче провести чемпіонський бій на НСК "Олімпійський"

Усик і Джойс мають провести бій у 2021 році. WBO вирішила санкціонувати їх зустріч за тимчасовий титул чемпіона світу.

Та з організацією поєдинку виникли проблеми. Сторону Усика не влаштувала пропозиція Джойса. Тому команди все ще ведуть перемовини.

Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявляв, що бій може відбутися у травні – червні 2021 року. Сам Джойс вважає, що Усик не відмовиться провести зустріч у Великій Британії.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​