Чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві, – Усик звернувся до Джойса
Олександр Усик вніс неабияку інтригу у переговорах про бій з Джо Джойсом. Український боксер пропонує провести бій у Києві на НСК "Олімпійський".
Джерело:твітер Олександра Усика
Чекаю тебе на НСК "Олімпійський"
34-річний Усик звернувся до британця Джо Джойса у твітері. Українець заявив, що чекає Джойса у Києві.
Варте уваги Усик – Джойс: нові деталі поєдинку
Ну давай же! Друже, чекаю тебе на НСК "Олімпійський" у Києві,
– написав Усик.
Раніше Джойс також звернувся до Усика у твітері. "Я йду по тебе, Усик", – писав Джойс.
Чи відбудеться бій Усик – Джойс у Києві
Олександр Красюк, генеральний директор К2 Promotions, у коментарі Tribuna.com прокоментував допис Усика. Він заявив, що Усик мріє битися на НСК "Олімпійський".
Втім, за його словами, поки немає ніякої конкретики щодо того, що бій з Джойсом відбудеться у Києві.
Джо Джойс просто опублікував у твітері, що чекає Олександра Усика. Саша йому ось так відповів, що чекає його на НСК "Олімпійський" у Києві. Є у нього мрія провести бій тут. Хто знає, може, вона реалізується, але поки ніякої конкретики немає,
– сказав Красюк.
До речі Усик хоче провести чемпіонський бій на НСК "Олімпійський"
- Усик і Джойс мають провести бій у 2021 році. WBO вирішила санкціонувати їх зустріч за тимчасовий титул чемпіона світу.
- Та з організацією поєдинку виникли проблеми. Сторону Усика не влаштувала пропозиція Джойса. Тому команди все ще ведуть перемовини.
- Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявляв, що бій може відбутися у травні – червні 2021 року. Сам Джойс вважає, що Усик не відмовиться провести зустріч у Великій Британії.
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