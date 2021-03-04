Команда непобедимого Александра Усика до сих пор не договорились о бое с Джо Джойсом. Стороны боксеров все еще согласовывают детали встречи, хотя команда Джойса сообщила позитивные новости.

Будет ли титул на кону боя?

Фрэнк Уоррен, промоутер Джо Джойса, заявил, что стороны действительно ведут переговоры. По его словам, ситуация прояснится на следующей неделе.

Стоит внимания Следующий бой Усика может состояться в Украине: известна дата

Мы ведем переговоры, все еще находимся на этапе переговоров. Надеюсь, мы придем к тому, к чему должны прийти, чтобы устроить этот поединок. Мы общаемся, и я надеюсь, что договоримся о бое. Я думаю, мы обо всем узнаем где-то на следующей неделе,

– сказал Уоррен.

Вместе с тем Уоррен заявил, что далеко не факт, что на кону поединка будет временный титул чемпиона WBO. Также со слов Уоррена можно сделать вывод, что бой еще не отправлен на промоутерские торги.

"Назначила ли WBO этот поединок за временный титул? На данный момент все зависит от переговоров. Если мы не сможем договориться, то тогда они отправят бой на промоутерские торги", – подытожил промоутер.

Что известно о бое Усик – Джойс

По предварительной информации, WBO официально назначила поединок между Усиком и Джойсом за титул "временного" чемпиона мира.

Во время переговоров о бое у представителей боксеров возникли проблемы. Сообщалось, что сторона Усика не приняла условия Джойса.

Поэтому организатор поединка якобы должен определится на промоутерских торгах. Эксперты оценивают стоимость боя в 5 миллионов долларов.

До сих пор не названы ни дата, ни место поединка. Уоррен заявлял, что бой может состояться в мае-июне. Вероятно, дату встречи решили сместить на лето, чтобы болельщики могли посетить шоу.

Джойс говорил, что поединок может состояться в Великобритании. Однако тренер Усика выразил надежду, что следующий бой Усика состоится в Украине.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24