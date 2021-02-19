Британский боксер Джо Джойс уверен, что украинец Александр Усик согласится на бой в Великобритании. Поединок боксеров может пройти уже весной 2021 года.

35-летний Джойс считает, что выбор места боя с Усиком не создаст проблем в переговорах между командами боксеров.

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Атмосфера будет потрясающая

Джойс и Усик уже встречались в Великобритании, когда сражались в рамках Мировой боксерской серии (WSB). Победу в любительском турнире решением судей одержал Усик.

Британский боксер отметил, что Усик имел большую поддержку, хотя поединок проходил в родной для Джойса стране.

Я знаю, что у Усика есть большая поддержка в Великобритании, и что он никогда не боялся путешествовать. Помню, когда я дрался с ним в WSB, и дело было в Восточном Лондоне, так у меня было ощущение, что бой проходит где-то в Украине. Создается впечатление, будто каждый украинец, проживающий в Британии, приходит поддержать своего парня, когда те здесь выступают,

– сказал Джойс.

Джойс убежден, что атмосфера на их поединке в Британии будет отличной.

"Если фанов допустят на трибуны к тому времени, когда мы выйдем на ринг, атмосфера будет потрясающая. Его фаны бьют в барабаны, поют и кричат изо всех сил. В общем, уверен, он без проблем согласится на бой здесь", – резюмировал Джо.

Что известно о бое Усик-Джойс

Всемирная боксерская организация (WBO) в январе 2021 года решила санкционировать бой между Усиком и Джойсом. Это решение WBO дало зеленый свет для проведения поединка за звание абсолютного между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Команды боксеров подтвердили, что ведут переговоры о бое, однако не смогли договориться. Следовательно, судьба поединка определится на промоутерских торгах. Команда, которая выиграет, займется организацией и финансовыми вопросами поединка.

В СМИ появилась информация, что бой Усик – Джойс может состояться в апреле 2021 года. Однако Александр Красюк, промоутер Усика, отрицал это.

Недавно появилась информация, что на кону поединка непобедимого Усика и Джойса будет титул "временного" чемпиона WBO. Победитель получит полноценный титул сразу после встречи Джошуа с Фьюри.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24