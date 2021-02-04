Александр Усик с 2015 года не проводит бои в Украине и в основном бьется в Великобритании или США. Несмотря на это непобедимый Усик все еще мечтает собрать НСК "Олимпийский" в Киеве.

Источник: Ходят Слухи

Украинский боксер заявил, что хочет провести бой на НСК "Олимпийский". По словам Усика, это должен быть чемпионский поединок.

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Александр рассказал, что его бой в Украине, вероятно, будет организован промоутерской компанией USYK 17 Promotion. Компания принадлежит именно Усику.

У меня есть своя промоутерская компания, и, думаю, что мы это организуем. Я этого хочу. Я хочу сделать для нашего рынка, чтобы я боксировал, например, на "Олимпийском". Думаю, что вопрос в финансах. Не будем жертвовать гонораров, будет организован поединок, и из этой организации будут гонорары,

– сказал Усик.

34-летний боксер рассказал, что для организации его поединка в Украине нужны люди, которые заинтересуются, телеканал и спонсоры.

"Соберем мы "Олимпийский" или нет, но во Львове в 2014 году было 16 тысяч. При том, что был октябрь, и холодно", – добавил Усик.

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