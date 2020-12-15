Донецкий Шахтер провел трудную кампанию в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. Футболисты украинского клуба мерялись силами с сильнейшими командами и по некоторым показателям превзошли соперников.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов по количеству перехватов. Об этом сообщает zbirna.com из ссылки на данные InStat.

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21-летний украинский центрбек за групповой этап турнира сделал 58 перехватов. Он стал третьим лучшим игроком Лиги чемпионов по этому показателю.

Бондарь провел за Шахтер все шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

К вниманию. Шахтер вылетел из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе. "Горняки" весной 2021 года сыграют в 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

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Вратарь Шахтера Анатолий Трубин стал одним из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов. Он среди лучших по количеству сейвов.

На счету 19-летнего украинца 25 сэйвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии.

Украинский легионер Ференцвароша Игорь Харатин попал в тройку лучших игроков Лиги чемпионов по точности передач.

Полузащитник выполнил 302 передачи. Из них до адресата дошло аж 96%. Компанию ему составили лидеры Барселоны Жерар Пике и Фрэнки де Йонг – 98% и 97% соответственно.

По данным InStat, наиболее эффективным игроком Шахтера в Лиге чемпионов стал защитник Николай Матвиенко. В то же время игрок Динамо Денис Попов попал в символическую сборную последнего тура.