Украинский легионер Ференцвароша Игорь Харатин попал в тройку лучших игроков Лиги чемпионов по точности передач. Компанию ему составили два лидера Барселоны.

УЕФА объявил топ-3 лучших игроков, опередивших своих соперников по точности передач в Лиге чемпионов. В тройку лидеров неожиданно попал Игорь Харатин, представляющий венгерский Ференцварош, пишет 24 канал.

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Интересный рейтинг

Transfermarkt на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию такого рейтинга, где присутствует и представитель Украины.

Харатин замкнул тройку лидеров. Полузащитник выполнил 302 передачи. Из них до адресата дошло аж 96%. Компанию ему составили лидеры Барселоны Жерар Пике и Фрэнки де Йонг – 98% и 97% соответственно.

В топ-10 вошли еще один представитель Барселоны, два игрока Мансити, по одному Ювентуса, Боруссии (Д), Интера и Боруссии (М).

Интересно, что наибольшее количество передач в десятке лучших исполнил центральный защитник Интера Стефан Де Врей – 421.

В списке также есть один голкипер. Им стал вратарь Ювентуса Войцех Щенсный – 108 передач (96%).