Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды узнали имена своих соперников и даты матчей.
Все команды перед жеребьевкой были разделены на сеяных и несеяных. К первым попали победители групп, а ко вторым – команды, занявшие вторые места в своих квартетах. Об этом сообщает 24 канал.
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Однако при жеребьевке разводили команды из одной страны, а также клубы, которые сыграли в одной группе.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Боруссия (М) – Манчестер Сити
- Лацио – Бавария
- Атлетико – Челси
- СБ Лейпциг – Ливерпуль
- Порту – Ювентус
- Барселона – ПСЖ
- Севилья – Боруссия (Д)
- Аталанта – Реал
Сеяные команды ответные матчи будут проводить дома.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля. Матчи состоятся 9, 10, 16 и 17 марта.
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