По итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов была сформирована символическая сборная недели в турнире. Среди 11 лучших игроков оказался и защитник киевского Динамо Денис Попов.

Сборную недели в Лиге чемпионов в УЕФА составляют на основе Fantasy-игры, когда игрокам начисляются баллы за удачные действия – голы, результативные пасы, "чистые" матчи (для защитников и вратаря) и победы их команд, пишет 24 канал.

К теме Вратарь Шахтера Трубин – один из лучших в Лиге чемпионов

Денис Попов за матч против Ференцвароша в лиге чемпионов набрал сразу 14 баллов. Именно он забил гол, его команда не пропустила и победила. Благодаря этому он занял место одного из трех центральных защитников в сборной недели.

Напомним, Динамо победило Ференцварош, благодаря чему заняло третье место в группе Лиги чемпионов. И получило право выступить в 1/16 финала лиги Европы.

Больше очков за него набрали лишь защитник Баварии Зюле (16 очков) и нападающий ПСЖ Неймар (18 очков). Первый тоже забил гол в матче против Локомотива, а нападающий французского клуба оформил хет-трик в ворота Башакшехира.

Добавим, что это не первый раз украинские футболисты попадают в символические сборные Лиги чемпионов. В пятом туре туда попал вратарь Шахтера Анатолий Трубин. А по итогам шестого тура голкипер претендует на звание лучшего игрока недели. Его конкуренты: Неймар (ПСЖ), Юссеф Эн-Несири (Севилья) и Карим Бензема (Реал).