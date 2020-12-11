Донецкий Шахтер завершил выступления в Лиге чемпионов в этом году. В группе B "горняки" заняли третье место, что опустило их плей-офф Лиги Европы, а самым полезным игроком дончан стал защитник Николай Матвиенко.

В шести матчах Лиги чемпионов главный тренер Шахтера Луиш Каштру привлек 23-х игроков. Из них 6 футболистов приняли участие во всех поединках турнира. Интересно, что среди них нет самого эффективного игрока "горняков" Николая Матвиенко, сообщает "Команда №1".

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Самый полезный игрок Шахтера в Лиге чемпионов

Кто сыграл больше всего в футболке "горняков"? Ими стали Манор Соломон, Майкон, Марлос, Тете, Валерий Бондар и Додо. Двое последних провели на поле наибольшее количество времени – 540 минут.

Авторитетный портал InStat оценил игру футболистов донецкого клуба во всех поединках Лиги чемпионов. В их рейтинг принимались во внимание игроки, которые провели на турнире не менее чем четыре поединка.

Хотя Соломон стал лучшим бомбардиром дончан – 2 гола. Но наиболее эффективным игроком в команде португальского специалиста стал защитник Николай Матвиенко. За игру во встречах он получил суммарно 293 балла.

Своего ближайшего конкурента, которым стал Додо, украинец опередил на 7 пунктов. У реактивного бразильца – 286.

Тройку лидеров замкнул грузинский защитник Давид Хочолава – 283. В топ-5 лучших вошли также капитан Шахтера Тарас Степаненко и один из лидеров атак Тете – по 282.

Хуже всего проявил себя в Лиге чемпионов Дентиньо – 248.