Вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин стал одним из лучших голкиперов группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Украинский голкипер среди лучших по количеству сейвов.

На счету 19-летнего украинца 25 сейвов в 5 матчах. Это третий показатель среди всех голкиперов групповой стадии. Об этом сообщает Sport.ua со ссылкой на Wyscout.

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Выше Трубина оказались только вратари Баварии Мануэль Нойер и Локомотива Гильерме. В обоих футболистов 29 сейвов. Впрочем. Нойер принял участие в 5 встречах, а Гильерме – в 6.

Во внимание. В сезоне 2020/2021 Трубин стал основным голкипером Шахтера. Он вытеснил из состава капитана команды Андрея Пятова. В этом сезоне Анатолий провел 13 матчей за Шахтер.

Шахтер в еврокубках

Донецкий клуб занял третье место в группе с мадридским Реалом, Боруссией Менхенгладбах и Интером.

Шахтер дважды сыграл вничью с Интером, столько же раз победил Реал и проиграл Боруссии 10:0 по сумме двух матчей.

В итоге весной 2021 года Шахтер сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.