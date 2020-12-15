Донецький Шахтар провів важку кампанію у Лізі чемпіонів сезону-2020/2021. Футболісти українського клубу мірялися силами з найсильнішими командами і за деякими показниками перевершили суперників.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар став одним з найкращих гравців групового етапу Ліги чемпіонів за кількістю перехоплень. Про це повідомляє zbirna.com з посилання на дані InStat.

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21-річний український центрбек за груповий етап турніру зробив 58 перехоплень. Він став третім кращим гравцем Ліги чемпіонів за цим показником.

Бондар провів за Шахтар всі шість матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів.

До уваги. Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, посівши третє місце в групі. "Гірники" навесні 2021 року зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів.

Українські футболісти у Ліз чемпіонів

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін став одним з найкращих голкіперів групового етапу Ліги чемпіонів. Він серед кращих за кількістю сейвів.

На рахунку 19-річного українця 25 сейвів у 5 матчах. Це третій показник серед усіх голкіперів груповій стадії.

Український легіонер Ференцвароша Ігор Харатін потрапив у трійку найкращих гравців Ліги чемпіонів за точністю передач.

Півзахисник виконав 302 передачі. З них до адресата дійшло аж 96%. Компанію йому склали лідери Барселони Жерар Піке та Френкі де Йонг – 98% та 97% відповідно.

За даними InStat, найбільш ефективним гравцем Шахтаря у Лізі чемпіонів став захисник Микола Матвієнко. Водночас гравець Динамо Денис Попов потрапив у символічну збірну останнього туру.