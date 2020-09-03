В среду, 2 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

1+1 media официально объявил о закрытии программы "ПроФутбол"

Программа "ПроФутбол" больше не будет выходить в эфире, медиахолдинг 1+1 media сосредоточится на футбольных трансляциях, в частности, уже есть договоренности с футбольными клубами "Динамо" и "Днепр", ведутся переговоры с другими ФК.

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Что известно о ток-шоу "Профутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналитическое ток-шоу, в студии которого обсуждались самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и одновременно Первой и Премьер-лиги Украины, новости футбольной индустрии, трансферы, реформы, прогнозы, слухи.

Впервые программу "Профутбол" на своих экранах зрители увидели 30 августа 2010 года. Первыми ведущими программы были Лидия Таран и Константин Андриюк, а с марта 2011 года постоянными ведущими стали Игорь Цыганик и Александра Лобода.

Команда "Профутбол" насчитывала около 30 профессионалов, среди которых выпускающие редакторы, корреспонденты, а также ведущие и административный персонал спортивного направления 1+1 media.

Украина понесла очередную потерю перед матчем Лиги наций

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины со Швейцарией и Испанией.

По словам главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, у игрока небольшое мышечное повреждение.

Поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже в четверг, 3 сентября, на стадионе "Арена Львов". Начало матча в 21:45.

"Колос" официально открыл обновленный стадион

Футбольный клуб "Колос" открыл обновленный стадион, на котором команда будет выступать в УПЛ. Его реконструкция длилась 14 месяцев.

На момент выхода в УПЛ стадион "Колос" находился на реконструкции. Поэтому команда свои домашние матчи была вынуждена проводить в Киеве. Например финальные матчи плей-офф УПЛ "Колос" сыграл на НСК "Олимпийский".

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Новый стадион вмещает 5 тысяч зрителей (до этого можно было разместить 1850 болельщиков на трибунах). На его реконструкцию потратили 160 миллионов гривен. Средства выделила компания "Рассвет", которая является генеральным спонсором клуба (владелицей агрофирмы является Татьяна Засуха – мать президента клуба Андрея Засухи).

Обновленный стадион "Колос" / Фото УПЛ

Киевское "Динамо" запустит собственный телеканал

На украинском телевидении появится еще один спортивный канал. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) решился на запуск своего телеканала, который должен выйти в эфир до конца 2020 года.

Также "Динамо" достигло договоренности с 1+1 media о том, чтобы транслятором домашних матчей киевлян и дальше выступал телеканал 2+2.

Возможно, соглашение между клубом и медиахолдингом будет продлено на предыдущих финансовых условиях.

Организаторы турнира позорно назвали Свитолину россиянкой

Пресс-служба турнира в Страсбурге поставила возле фамилии первой ракетки Украины Элины Свитолиной российский флаг. Украинка быстро указала на ошибку журналистов.

Организаторы решили сделать твиты, где указали на фаворитов соревнований. Ими стали по мнению пресс-службы Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.

Возле фамилии Свитолиной стоял российский флаг. Элина быстро отреагировала на эту ошибку и в комментарии указала украинский символ. Организаторы затем удалили твит с ошибкой и извинились за такую ​​ошибку.