1+1 media объявляет об изменениях в программировании спортивного контента на телеканалах группы.

Программа "ПроФутбол" больше не будет выходить в эфире, медиахолдинг сосредоточится на футбольных трансляциях, в частности, уже есть договоренности с футбольными клубами "Динамо" и "Днепр", продолжаются переговоры с другими ФК. Об этом сообщает "Телекритика".

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В августе 2020 года программе "ПроФутбол" исполнилось 10 лет. Однако выпуск от 16 августа 2020 года стал последним в истории телепередачи.

Ряд причин, в частности, влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства; а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы.

"Мы искренне благодарны команде "ПроФутбол" за сотрудничество и огромный вклад в развитие спортивной образованности украинцев и поддержку отечественного футбола. Это были замечательные 10 лет, полны драйва, азарта, переживаний, положительных эмоций, высоких стандартов и показателей – и теперь они являются неотъемлемой частью истории 1+1 media", – сказал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Что известно о ток-шоу "ПроФутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналитическое ток-шоу, в студии которого обсуждались самые яркие моменты матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и одновременно Первой и Премьер-лиги Украины, новости футбольной индустрии, трансферы, реформы, прогнозы, слухи.

Впервые программу "ПроФутбол" на своих экранах зрители увидели 30 августа 2010 года. До июня 2020 года "ПроФутбол" выходит на телеканале "2+2", а с июня сторонники программы могли просматривать выпуски сразу после трансляций матчей украинской Премьер-лиги на канале "УНИАН".

Первыми ведущими программы были Лидия Таран и Константин Андриюк, а с марта 2011 постоянными ведущими стали Игорь Цыганык и Александра Лобода.

Команда "ПроФутбол" насчитывала около 30 профессионалов, среди которых выпускающие редакторы, корреспонденты, а также ведущие и административный персонал спортивного направления 1+1 media.