У середу, 2 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

1+1 media офіційно оголосив про закриття програми "ПроФутбол"

Програма "ПроФутбол" більше не виходитиме в ефірі, медіахолдинг 1+1 media зосередиться на футбольних трансляціях, зокрема, уже є домовленості з футбольними клубами "Динамо" та "Дніпро", тривають переговори з іншими ФК.

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Що відомо про ток-шоу "Профутбол"

"ПроФутбол" – футбольно-аналітичне ток-шоу, у студії якого обговорювалися найяскравіші моменти матчів Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА й водночас Першої та Прем’єр-ліги України, новини футбольної індустрії, трансфери, реформи, прогнози, чутки.

Уперше програму "Профутбол" на своїх екранах глядачі побачили 30 серпня 2010 року. Першими ведучими програми були Лідія Таран та Костянтин Андріюк, а з березня 2011 постійними ведучими стали Ігор Циганик та Олександра Лобода.

Команда "Профутбол" налічувала близько 30 професіоналів, серед яких випускові редактори, кореспонденти, а також ведучі та адміністративний персонал спортивного напряму 1+1 media.

Україна зазнала чергової втрати перед матчем Ліги націй

Хавбек "Динамо" Микола Шапаренко не візьме участі в найближчих матчах збірної України зі Швейцарією та Іспанією.

За словами головного тренера національної команди Андрія Шевченка, у гравця невелике м'язове ушкодження.

Поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже у четвер, 3 вересня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу о 21:45.

"Колос" офіційно відкрив оновлений стадіон

Футбольний клуб "Колос" відкрив оновлений стадіон, на якому команда буде виступати в УПЛ. Його реконструкція тривала 14 місяців.

На момент виходу в УПЛ стадіон "Колоса" перебував на реконструкції. Тож команда свої домашні матчі була змушена проводити в Києві. Для прикладу фінальні матчі плей-офф УПЛ "Колос" зіграв на НСК "Олімпійський".

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Новий стадіон вміщає 5 тисяч глядачів (до цього можна було розмістити 1850 вболівальників на трибунах). На його реконструкцію витратили 160 мільйонів гривень. Кошти виділила компанія "Світанок", яка є генеральним спонсором клубу (власницею агрофірми є Тетяна Засуха – матір президента клубу Андрія Засухи).

Оновлений стадіон "Колоса" / Фото УПЛ

Київське "Динамо" запустить власний телеканал

На українському телебаченні з'явиться ще один спортивний канал. Футбольний клуб "Динамо" (Київ) зважився на запуск свого телеканалу, який повинен вийти в ефір до кінця 2020 року.

Також "Динамо" досягло домовленості з 1+1 media про те, щоб транслятором домашніх матчів киян і далі виступав телеканал 2+2.

Можливо, угода між клубом і медіахолдингом буде продовжена на попередніх фінансових умовах.

Організатори турніру ганебно назвали Світоліну росіянкою

Пресслужба турніру у Страсбурзі поставила біля прізвища першої ракетки України Еліни Світоліни російський прапор. Українка швидко вказала на помилку журналістів.

Організатори вирішили зробити твіт, де вказали на фаворитів змагань. Ними стали на думку пресслужби Кароліна Плішкова, Софія Кенін і Еліна Світоліна.

Біля прізвища Світоліної стояв російський прапор. Еліна швидко відреагувала на цю помилку та у коментарі вказала український символ. Організатори потім видалили твіт з помилкою та вибачились за таку помилку.