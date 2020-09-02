Пресс-служба турнира в официальном профиле в Twitter сделала грубую ошибку в сторону украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Читайте также: Мой супергерой: Свитолина чувствительно поздравила Монфиса с днем рождения – фото

Организаторы решили сделать твиты, где указали на фаворитов соревнований. Ими стали по мнению пресс-службы Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.

Возле фамилии Свитолиной стоял российский флаг. Элина быстро отреагировала на эту ошибку и в комментарии указала украинский символ.

Организаторы позже удалили твит и извинились за такую ошибку.

Отметим, что у американской теннисистки Софии Кенин организаторы также указали неверный флаг, пресс-служба считала, что она выступает за Либерию.

Кроме турнира в Страсбурге украинка планирует сыграть в Мадриде и на Ролан Гаррос. Турнир во Франции состоится с 20-26 сентября.

Результаты Свитолиной в первых выставочных турнирах после карантина

Свитолина одержала победу в Германии. Это был первый выход на корт против соперницы для Свитолиной после карантина и сразу удачный. В финале украинка победила чешку Петру Квиткову в сверхнапряженном финальном поединке. Победительницу девушки определяли интересным способом. Вместо последнего сета был супер тай-брейк. Здесь для победы нужно было набрать 10 очков. Победу одержала Свитолина, выиграв 10:5.

После победы Свитолина провела очередной выставочный поединок. Но на этот раз на турнире в Берлине в матче за третье место украинка проиграла 32-й ракетке мира Андреа Петкович из Германии.