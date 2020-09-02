Организаторы турнира позорно назвали Свитолину россиянкой: быстрая реакция теннисистки
Пресс-служба турнира в Страсбурге поставила возле фамилии первой ракетки Украины Элины Свитолиной российский флаг. Украинка быстро указала на ошибку журналистов.
Пресс-служба турнира в официальном профиле в Twitter сделала грубую ошибку в сторону украинской теннисистки Элины Свитолиной.
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Досадная ошибка
Организаторы решили сделать твиты, где указали на фаворитов соревнований. Ими стали по мнению пресс-службы Каролина Плишкова, София Кенин и Элина Свитолина.
Возле фамилии Свитолиной стоял российский флаг. Элина быстро отреагировала на эту ошибку и в комментарии указала украинский символ.
Организаторы позже удалили твит и извинились за такую ошибку.
Отметим, что у американской теннисистки Софии Кенин организаторы также указали неверный флаг, пресс-служба считала, что она выступает за Либерию.