На украинском телевидении появится еще один спортивный канал. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) решился на запуск своего телеканала, который должен выйти в эфир до конца 2020 года.

Журналист Игорь Бурбас в твиттере сообщил, что до конца нынешнего года "Динамо" возьмет пример с "Шахтера" и запустит клубный телеканал.

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Также "Динамо" достигло договоренности с 1+1 media о том, чтобы транслятором домашних матчей киевлян и дальше выступал телеканал 2+2.

Возможно, соглашение между клубом и медиахолдингом будет продлено на предварительных финансовых условиях.

Динамо досягло домовленості, аби залишити трансляції домашніх матчів на 2+2. Ніби навіть на колишніх фінансових умовах. Також до кінця року планує запустити клубний телеканал. — Igor Burbas (@iburbas) September 2, 2020

Единственный телепул в УПЛ

На данный момент большинство клубов украинской Премьер-лиги права на показ своих матчей продали телеканалам "Футбол". Домашние поединки других клубов показывают каналы "2+2" и "Униан".

Единственный футбольный телепул в Украине пока так и не удается создать уже на протяжении многих лет. Также некоторые клубы показывают свои встречи в YouTube.