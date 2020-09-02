Футбольный клуб "Колос" открыл обновленный стадион, на котором команда будет выступать в УПЛ. Его реконструкция длилась 14 месяцев.

На момент выхода в УПЛ стадион "Колоса" находился на реконструкции. Поэтому команда свои домашние матчи была вынуждена проводить в Киеве. Для примера финальные матчи плей-офф УПЛ "Колос" сыграл на НСК "Олимпийский".

Напомним: "Колос" получил соперника в квалификации Лиги Европы

Теперь же "Колос" будет играть в родной Ковалевке.

Новый стадион вмещает 5 тысяч зрителей (до этого можно было разместить 1850 болельщиков на трибунах). На его реконструкцию потратили 160 миллионов гривен. Средства выделила компания "Світанок", которая является генеральным спонсором клуба (владелицей агрофирмы является Татьяна Засуха – мать президента клуба Андрея Засухи).



Обновленный стадион "Колоса" / фото: УПЛ

Первый официальный матч на этом стадионе "Колос" проведет 12 сентября, когда в рамках УПЛ примет "Львов".

К теме: "Динамо" отдало в "Колос" двух футболистов



Обновленный стадион "Колоса" / фото: УПЛ

Президент УАФ Андрей Павелко пообещал, что на этом стадионе будут играть молодежная и женская сборные Украины.