Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины со Швейцарией и Испанией.

По словам главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, у игрока небольшое мышечное повреждение, пишет 24 канал.

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"У него небольшая травма, думаю, мышечная. Мы посоветовались с врачом сборной и врачом "Динамо", поэтому сегодня его отпустили, он вернулся в Киев. А так – все в сборе", – сказал главный тренер сборной Украины под время предматчевой пресс-конференции.

Поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже в четверг, 3 сентября, на стадионе "Арена Львов". Начало матча в 21:45.

Что такое Лига наций? Международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под эгидой УЕФА. Турнир проходит раз в 2 года и практически заменяет товарищеские поединки. Турнир дает дополнительную возможность командам квалифицироваться на чемпионат Европы и мира. Первым победителем Лиги наций в 2019 году стала Португалия.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020