Украина – Швейцария: "сине-желтые" понесли очередные потери перед матчем Лиги наций
Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко не примет участия в ближайших матчах сборной Украины со Швейцарией и Испанией.
По словам главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, у игрока небольшое мышечное повреждение, пишет 24 канал.
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"У него небольшая травма, думаю, мышечная. Мы посоветовались с врачом сборной и врачом "Динамо", поэтому сегодня его отпустили, он вернулся в Киев. А так – все в сборе", – сказал главный тренер сборной Украины под время предматчевой пресс-конференции.
Что такое Лига наций?Международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под эгидой УЕФА. Турнир проходит раз в 2 года и практически заменяет товарищеские поединки. Турнир дает дополнительную возможность командам квалифицироваться на чемпионат Европы и мира. Первым победителем Лиги наций в 2019 году стала Португалия.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020. Мадрид, "Альфредо ди Стефано".
- Украина – Германия. 10 октября 2020. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020. Люцерн, "Свисспорарена".
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