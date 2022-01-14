"Взволнует антиваксов": появилась причина аннулирования визы Новака Джоковича
Источник:ютуб-канал федерального суда в Мельбурне
Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу за три дня до старта Australian Open во второй раз аннулировали австралийскую визу. Юрист первой ракетки мира рассказал о мотивах предполагаемой депортации теннисиста.
Джокович поплатился за высказывания в 2020 году
Николас Вуд, юрист Джоковича, во время предыдущего заседания по апелляции против министра иммиграции Австралии Алекса Гоука, раскрыл детали причин, на основании которых аннулировал визу серба.
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По словам Вуда, основанием для отмены визы называется то, что пребывание Джоковича в Австралии может взволновать антиваксеров". Речь идет о людях, которые являются противниками вакцинации от COVID-19.
В качестве аргументов он привел два высказывания серба в 2020 году.
- В апреле 2020-го года Новак Джокович публично заявил, что является противником обязательной вакцинации.
- Летом того же года теннисист попал в громкий скандал. Он организовал выставочные турниры в Белграде и Загребе. На соревнованиях спортсмены не соблюдали никаких мер предосторожности.
- Впоследствии турнир в Загребе остановили, ведь ряд спортсменов и тренеров заразились коронавирусом. Положительный тест на COVID-19 сдал и Джокович.
При этом, по словам Вуда, не учитывается то, как на противников вакцинации может повлиять депортация Джоковича из Австралии. Юрист назвал это "иррациональным".
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Джоковичу снова аннулировали визу
- Впервые визу действующего девятикратного победителя Australian Open аннулировали 6-го января. Это произошло после того, как Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна.
- Сербский теннисист не раскрывал свой статус вакцинации. Одно из главным требований въезда в Австралию – наличие вакцинации.
- Перед вылетом в Мельбурне он сообщил, что получил медицинский отвод от вакцинации. Однако австралийские пограничники не признали "справку" серба.
- Джоковича изолировали на время рассмотрения его апелляции, которую спортсмен выиграл 10-го января. После этого австралийские власти во второй раз аннулировали визу.
- Основная сетка Australian Open стартует 17-го января.