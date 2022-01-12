Сообщалось, что Джокович сдал положительный тест на коронавирус 16 декабря. Однако, как оказалось, только 26 декабря его результаты были внесены в сербскую базу, с задержкой в ​​10 дней. Это может указывать на то, что тест сфальсифицирован.

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Согласно документам, результаты теста появились в 20:19 16 декабря, но временная метка на сайте указывает на 14:21 26 декабря. При этом время отрицательного теста (22 декабря, 16:43) совпадает с указанным в материалах дела.

Также расследование Spiegel выявило, что идентификаторы положительного теста Джоковича сильно отличаются от тех, что были созданы в Сербии на период, отмеченный теннисистом.

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