Вакцинация от COVID-19 противопоказана Джоковичу

Участие Джоковича на Australian Open было под вопросом из-за того, что Новак не раскрывал свой статус вакцинации против коронавируса.

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Чтобы попасть в Австралию, нужно быть вакцинированным. Причем в каждом из штатов Австралии одобрены разные вакцины против COVID-19.

4 января Джокович сообщил, что вылетает в Мельбурн. По словам теннисиста, он получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса.

Таким образом Джокович доказал, что вакцинация от COVID-19 противопоказана для него.

Джокович вылетел в Мельбурн / Фото из инстаграма теннисиста