Выставочный теннисный турнир в Задаре (Хорватия) приостановили из-за обнаруженного COVID-19 у болгарского теннисиста Григора Димитрова. С болгарином контактировал серб Новак Джокович, который отказывается сдать анализ.

Димитров объявил, что заразился COVID-19

Димитров, который выступал на выставочном турнире, подтвердил, что у него обнаружили COVID-19. Теннисист попросил всех, кто с ним контактировал, сдать анализ.

Кстати Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

"Я хочу, чтобы все, кто находился со мной в контакте за последние дни, сдали анализы и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье", – написал болгарин.

Теннисисты не придерживались рекомендаций

Димитров играл не только на выставочном турнире Новака Джоковича в Задаре, но и в Белграде (Сербия).

Ни на одном из них игроки не придерживались социальной дистанции и других мер предосторожности. Участники обнимались, жали друг другу руки.

А первая ракетка мира Джокович пересекся с носителем коронавируса – баскетболистом Николой Янковичем.



Турнир Джоковича / Фото Gettyimages

Джокович отказывается сдать анализ

Как сообщает Kurir, Джокович отказался сдавать анализ на COVID-19 в Хорватии.

По данным газеты, серб не хочет сдавать тест, потому что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов, как и все в его команде.

Тренер Джоковича Горан Иванишевич по собственной инициативе сделал анализ три дня назад, и результат был отрицательным.

При этом сообщается, что после прибытия в Белград Джокович свяжется с эпидемиологом и врачом и будет придерживаться их рекомендаций.

Sport Klub сообщает, что медицинская служба Задара позволила игрокам поехать, не сдавая анализы. При этом некоторые сдали тесты и ждут результатов.

Всем, кто был в контакте с Димитровым более 10 минут, рекомендуется 14-дневная самоизоляция.

Вспышка COVID-19

Хорват Борна Чорич объявил, что у него также обнаружили коронавирус.

"Я хочу, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль, что я мог причинить вред. Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и свое здоровье", – написал Чорич.

Хорватские СМИ сообщают о заражении еще двух человек, которые присутствовали на выставочных турнирах Новака Джоковича.

Сербское издание Sportklub пишет, что заразился и фитнес-тренера самого Джоковича.