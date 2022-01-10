Джокович выиграл апелляцию

Журналистка Australian Associated Press Карен Суини сообщила, что австралийский судья Энтони Келли вынес соответствующее решение после рассмотрения дела.

К слову Теннисистам предоставили ложную информацию относительно въезда в Австралию: жертвой мог стать Джокович

Рассмотрение апелляции теннисиста началось около 1 ночи по киевскому времени. Оно длилось более 7 часов. Джокович не присутствовал на рассмотрении дела.

Однако Новака переместили из иммиграционного отеля в другое место, чтобы он мог наблюдать за судом онлайн.

Отмечается, что судья признал "необоснованным" решение об отмене визы Джоковича. Серба должны выпустить из карантинного отеля в Мельбурне. Также Австрия должна покрыть все расходы за отмену визы теннисисту.

Из этого следует, что виза, которую получил сербский спортсмен, остается в силе. Однако министр иммиграции Алекс Хоук может лично отменить визу Джоковича. В случае такого решения, Новаку запретят въезд в Австралию на три года.

Таким образом у Джоковича есть шансы сыграть на Australian Open.

Проблемы теннисиста в Австралии

  • Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. И для того, чтобы попасть в Австралию необходима полная вакцинация против коронавируса. Новак объяснил отсутствие прививки своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну.
  • Теннисиста не впустили в страну и аннулировали визу.
  • Джокович подал апелляцию в суд. 4 дня он жил в "иммиграционном изоляторе".