Визу Джоковича аннулировали. Теннисиста обязали немедленно покинуть Австралию. И все это – на фоне громкого скандала из-за отношения лидера мирового рейтинга к вакцинации против коронавируса.

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Австралия аннулировала визу Новаку Джоковичу – он не сыграет на Australian Open

Власти Австралии решили аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича, лидера мирового рейтинга в одиночном мужском разряде.

Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open.

Но проблема в том, что он раньше принципиально не сообщал общественность, вакцинирован ли.

В Австралию же невакцинированных путешественников не пускают.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон накануне прилета Джоковича заявил, что если тот не вакцинирован, то исключений для него никто делать не будет – и звезда тенниса вылетит назад первым же рейсом.

В то же время Джокович сообщил в соцсетях, что имеет документ о "медицинском исключении" по вакцинации, а потому со спокойным сердцем полетит в Австралию.

И вот что произошло в аэропорту:

Австралийская пограничная служба приняла документ о "медицинском исключении", но – заметила ошибку в заявке на визу.

Якобы кто-то из помощников Новака Джоковича, занимавшийся оформлением визы, в заявке указал не тот тип документа, который позволил бы спортсмену при наличии "медицинского исключения" пересечь границу Австралии.

Поэтому визу Джоковичу аннулировали . Спортсмену, очевидно, придется в ближайшее время покинуть Австралию.

По информации СМИ, власти продержали теннисиста в аэропорту 8 часов.

А сейчас Новак Джокович находится в специальной гостинице для лиц, ожидающих депортации.

В Австралии, к слову, более 90% населения от 16 лет полностью вакцинировано против коронавируса.