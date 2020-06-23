Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на COVID-19. У серба обнаружили коронавирус после выступления на выставочном турнире в Задаре (Хорватия).

У жены теннисиста Елены Ристич также обнаружен COVID-19. Тесты детей показали отрицательный результат. Об этом сообщает Sky News.

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Джокович заразился на собственном турнире

33-летний теннисист заразился на турнире в Задаре, где COVID-19 был обнаружен еще у нескольких теннисистов.

Djokovic tested positive for coronavirus. — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) June 23, 2020

Джокович выступил с заявлением, в котором подтвердил болезнь и заявил, что идет на самоизоляцию.

"Мы организовали турнир в то время, когда вирус пошел на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушел, и это новая реальность, с которой мы должны осваиваться.

Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест", – отмечается в заявлении Джоковича.

Кстати Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

У кого еще обнаружили COVID-19

Коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены.

Также вирус у Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича.

На турнирах, которые Джокович организовал в последние недели, Теннисисты не соблюдали рекомендаций.

Участники обнимались, пожимали друг другу руки. Джокович пересекался с носителем коронавируса – баскетболистом Николой Янковичем.

После того, как COVID-19 был обнаружен у Димитрова, Джокович отказывался сдать анализ.