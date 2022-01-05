Проблемы из-за вакцинации
Сербский теннисист пытался въехать в Австралию по визе, которая не допускает освобождения от медицинских ограничений из-за отсутствия вакцинации.
К теме Если Джокович не вакцинирован, то на первом самолете отправится домой, – премьер Австралии
Пограничная служба просила правительство штата Виктория заняться вопросом относительно Джоковича. Зато местные власти отказались от рассмотрения этого вопроса.
Это может быть из-за общественного недовольства. Ведь они не хотят создавать впечатление, что якобы поддерживают выступление серба в Мельбурне.
Отмечается, что пограничная служба все равно может впустить Джоковича в страну.
Почему выступление теннисиста на Australian Open под угрозой
- Новак не раскрывал свой статус вакцинации против коронавируса.
- Для того чтобы попасть в Австралию необходима прививка против коронавируса.
- Премьер-министр страны турнира также выразил свое недовольство относительно выступления серба на Australian Open. Он заявил, что если не будет вакцинации против вируса, то отправится на первом самолете домой.