Досадные поражения в один гол

Футзалист киевского хита Сергей Журба эксклюзивно для 24 канала рассказал о главных разочарованиях Чемпионата Европы, подытожил выступление сборной Украины и рассказал о безумном ажиотаже вокруг полуфинала против России.

От Львова до Харькова, от Киева до Одессы, противостояние против российской сборной объединило всю Украину и заставило заинтересоваться матчем даже тех украинцев, которые до этого не имели представления о футзале. "Сине-желтые" проиграли россиянам битву за финал, но показали на весь мир настоящий казацкий дух и характер.

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В первом матче чемпионата Украины сборники выглядели довольно тяжело на площадке. Чемпионат Европы сильно повлиял на физическую форму футзалистов?

После таких крупных форумов совсем другая подготовка, переезды, перелеты. Это все в совокупности отражается на ребятах, нужно перестраиваться на клубные принципы, которые полностью отличаются от тех, которые есть в сборной. После выступлений в национальной футболке нужно некоторое время, чтобы снова вернуться в клубный ритм. Согласен, что в первом поединке было сложновато физически.



Сергей Журба / Фото UEFA Futsal

Сразу несколько матчей заканчивались с разницей в один гол. Почему сборной не хватало этого одного шага? Возможно, недостаток опыта или вспышка коронавируса, который внес ротации в состав команды?

Мне кажется, что коронавирус отнюдь не выбил нас из колеи, а пошел нам на пользу. Команда еще больше собралась, все помогали друг другу и через не могу боролись за страну на площадке. Кто-то из ребят получил отрицательные тесты на COVID-19 и еще успел сыграть на Евро. Можно сказать, что с одной стороны такая ситуация с коронавирусом в нашей сборной пошла нам на пользу,

– признался Журба.

Да, в некоторых матчах нам не хватало одного гола для хотя бы мировой. Но мы создавали моменты у ворот соперника в каждой из игр. Возможно, нам не хватило матчей на таком уровне, так как в нашем чемпионате нет такой конкуренции, какая есть в европейских. Что касается Лиги чемпионов, то наши клубы тоже не заходят в финальные стадии. Нам не хватает опыта игр на таком уровне. К сожалению, реализация нас тоже неоднократно подводила.

Подарок от Сербии в виде путевки в плей-офф

Украинские футзалисты выглядели грустными после последнего матча группы. Да, проиграли Португалии, но еще ничего не было потеряно. Когда команда узнала результат другого матча группы, который решал судьбу путевки в плей-офф Евро-2022?

Игроки узнали результат параллельного матча только после финального свистка. С португальцами мы старались играть только на победу, чтобы судьба нашего выхода из группы не была в чужих руках. Понимали, что играли против мощного соперника, но в той игре мы показали свои "зубы". И опять же один гол и наши нереализованные моменты привели к минимальному поражению.



Португалия – Украина / Фото UEFA Futsal

Зики был одним из лидеров Португалии на Евро-2022. Удивил ли он лично Вас?

Зики меня не удивил. Он классно отыграл на чемпионате мира. Выделю его игру на клубном уровне, потому что стараюсь следить за европейскими чемпионатами. В Спортинге Зики является одним из лидеров команды. С каждым форумом он только добавляет в игре и в свои 20 лет показывает очень хороший уровень футзала.

Что касается разочарований Евро, то для меня это Италия. Хотя все форумы даются итальянцам довольно сложно, они с трудом выходят из группы. Раньше эта сборная была значительно сильнее. Возможно, это вызвано тем, что их внутренний чемпионат несколько "просел". Но хотелось бы видеть тот уровень игры Италии, который она показывала раньше. Все остальные команды продемонстрировали максимальный результат, распределение мест довольно логично. Возможно, нам немного не хватило, чтобы запрыгнуть в тройку лучших.

Битва за полуфинал

Что стало причиной двух пропущенных голов в матче против Казахстана при счете 0:3 в пользу Украины?

Сильно "сбивает" ситуация, когда в матче на вылет судьбу поединка решает один гол, хотя до этого ты побеждал с разницей в три мяча. Тем более, что сборная Казахстана является хорошим соперником. Казахстанец Оразов стал лучшим бомбардиром Евро, это заслуживает уважения. Это достижение показывает уровень местных футзалистов. Соперник очень хорошо играл 5 в 4, мы же к этому были готовы. В нужный момент нам удалось забить еще два гола, которые стали победными. Казахстану уже банально не хватило времени, чтобы отыграться.



Радевич, Разуванов и Журба / Фото UEFA Futsal

Неслыханный ажиотаж вокруг матча с Россией

Привлек ли бы полуфинал Украины такое огромное внимание, если бы соперником сборной была не Россия? Была ли какая-то особая настройка именно на игру против россиян?

Согласен, что на это противостояние обратили внимание даже те люди которые до этого не интересовались футзалом. Не думаю, что такой сильный ажиотаж был бы вокруг нашего полуфинала, если бы в соперниках была не Россия.

Были сконцентрированы только на полуфинальной игре. Нам было безразлично, кто будет нашим соперником. У нас была одна задача – победить и выйти в финал. Особых акцентов на Россию у нас не было, мы внимательно разобрали игру соперника и готовились, как и к любому другому оппоненту, который претендует на высокие места. У нас были чисто футзальные принципы на игру против россиян,

– заверил футзалист.

Не боялись срыва полуфинала Украина – Россия?

Думаю, если бы напряженная ситуация вокруг матча была на грани, то УЕФА отменила бы этот поединок. Но в ассоциации сделали все возможное, чтобы в безопасных условиях провести этот полуфинал. Культура поведения фанатов на трибунах тоже была на высоте.



Украина – Россия / Фото UEFA Futsal

В первом тайме против России казалось, что украинские футзалисты боятся соперника. Такое же ощущение было в поединке против Португалии. Почему сборная не показывала все, на что способна?

Конечно, цена одной ошибки в этом матче была чрезвычайно большой. Никто не форсировал события, не отличался чрезмерной активностью, которая могла привести к контратаке в твои ворота. Сборная России хорошо действовала в игре 4 на 4, а нам не все удавалось. При счете 2:1 в пользу соперника мы бросились играть с пятым полевым, что нам неплохо давалось. Поэтому во втором тайме все же бросили все свои козыри на площадку, чтобы отыграться в счете. К сожалению, снова нас подвела реализация.

Видеообзор полуфинала Украина – Россия

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Выход в матч за третье место, но возвращение в Украину без наград – это успех или фиаско?

Мы горды тем, что смогли пробиться в матч за третье место. В борьбе за финал нам не хватило лишь немного удачи. Неизвестно, как бы сложился поединок против России, если бы мы забили пенальти на последних секундах встречи. Россияне уже держали результат в голове, потому что играли на грани с пятью фолами. Для нас матч за третье место – успех,

– сказал Журба

То, что мы вышли из группы с одной победой, – это нормальный результат. Все соперники в нашей группе тоже имели в своем активе по одной победе, кроме Португалии. Сейчас формат Евро другой. Раньше в группе было по три команды. Еще некоторые сборные не успели сыграть первый тур, как некоторые сборные уже ехали домой. Потому что в их группах уже все было понятно. Новый формат довольно интересный. У команд есть шанс реабилитироваться за совершенную ошибку. К счастью, нам это удалось.

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Ставил ли тренерский штаб личные цели перед опытными игроками сборной Украины на Чемпионате Европы?

Мне никто не ставил личных целей. У нас командный вид спорта, поэтому все хотели получить положительный результат. Да, возраст уже довольно солидный, не знаю, удастся ли поехать на следующий чемпионат Европы, но разное бывает. Индивидуальных целей не было, была командная – это получить медали. К сожалению, нам не хватило до этой цели всего одного шага.

Безумная поддержка украинцев, которой позавидуют соперники

Поддержка украинцев на этом Евро была ощутимее, чем на предыдущих крупных форумах?

Могу сказать, что популяризация и освещение выступлений нашей сборной представителями СМИ было мощнее, чем на предыдущих Евро. Очень приятно было ощущать такую солидную поддержку, как в Нидерландах, когда разрешили заполнять трибуны, так и на расстоянии в Украине. Жаль, что из-за карантинных ограничений трибуны не могли быть заполнены, но приятно играть при такой атмосфере,

– ответил футзалист киевского хита.

Чувствовалась ли поддержка с трибун непосредственному во время матчей?

Конечно, все сконцентрированы на игре, но поддержка все равно ощутима. Когда приходит столько болельщиков, то играешь только в одно удовольствие. Атмосфера была классной.



Сборная Украины по футзалу / Фото UEFA Futsal

Выступление сборной Украины станет новым "глотком воздуха" для развития украинского футзала?

Думаю, что наше выступление на Евро привлекло внимание многих людей, поэтому результат должен пойти на пользу развитию футзала в Украине. Надеюсь, что на наш вид спорта обратят внимание в Министерстве молодежи и спорта, а также в других государственных структурах, которые будут финансировать строительство новых площадок. У нас талантливые футзалисты, которым нужно прогрессировать. В будущем увидим, останется ли все это только разговорами, или нет. Верим только в лучшее.

Сборная Португалии поражала своим характером. Сразу в нескольких матчах команде удавалось отыграться со счета 0:2. Как оцените выступление соперника, ведь вы играли с ним в групповом раунде?

Так получалось, что их матчи складывались именно по такому сценарию. Португальские футзалисты находили нужные ключи к дверям ворот соперников и в нескольких важных поединках отыгрывались со счета 0:2. При таких цифрах на табло команда показывала свой запас потенциала, который приводил их к нужному результату. Так, карьеру в сборной закончил Рикардинью – главная звезда команды. Но португальцы компенсировали это командными взаимодействиями. В этом компоненте португальцы солидно прибавили.

Сине-желтое сердце Сергея Журбы

Что для Сергея Журбы значит играть в сине-желтой футболке?

Очень приятно играть за национальную команду страны. Вызов в сборную означает, что тренерский штаб называет тебя одним из лучших игроков Украины. Это очень престижно. Играя за сборную, ты прославляешь свою страну на евроарене. Хочется завоевывать больше побед, но не всегда это удается. Главное, что мы стремимся прославлять нашу страну на весь мир.



Поддержка сборной Украины на Евро / Фото UEFA Futsal

В марте на Евро стартует женская сборная Украины. Какой совет могли бы дать девушкам на такой серьезный форум?

Выходить, играть и не бояться, потому что в любом случае будет возмущение. Когда хорошо играешь, не боишься показать все свои сильные качества, тогда результат придет. Да, психологически сложно, цена ошибки будет на вес золота. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому желаю нашей женской сборной только удачи, без травм и получить массу удовольствия от своей игры и результата.

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Автор проекта – заместительница главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Как выступала сборная Украины на Евро-2022