Реакция Украины на поражение сборной

К сожалению, подопечные Александра Косенко не смогли пробиться в финал чемпионата Европы-2022. Украина проиграла России со счетом 2:3. Голами в сине-желтой футболке отличились Евгений Серый и Даниил Абакшин, сообщает 24 канал.

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Украинские болельщики поддержали футзалистов после поражения в полуфинале. Конечно, были фанаты, которые написали негативные комментарии, но положительных отзывов значительно больше.

Украинцы отметили игру "сине-желтых" и удачу, которая в этот день была на стороне соперника.

  • "Молодые ребята, за вас совсем не стыдно! Вы – лучшие! Спортивное счастье сегодня было на стороне красных"
  • "Ребята боролись достойно! Это игра! Есть победители, а есть проигравшие! Молодцы!
  • "Молодцы. Но... Две ошибки за игру решили все. Успехов в игре за бронзу".
  • "Это достойный результат. Дай Баг забрать третью позицию. По игре красным не уступили. Команда молодая, победы впереди. Удачи!"
  • "Спасибо за замечательную игру!!! За невероятную самоотдачу! За борьбу! Вы герои! К сожалению, немного не хватало везения…Отдельная благодарность болельщикам в Амстердаме!!!"

Также украинские фанаты отметили поехавших в Нидерланды земляков, которые поддержали футзалистов сборной с трибун. Они на протяжении всех 40 минут чистого времени горячо кричали и мотивировали подопечных Косенко идти вперед.

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Поддержка сборной Украины на Евро-2022: смотрите видео

  • Сборная Украины будет бороться за 3-е место на Евро-2022. Соперник "сине-желтых" определится в полуфинале Португалия – Испания, который состоится 4 февраля в 21:00.
  • Футзалисты Косенко могут сыграть против португальцев, если они проиграют Испании. Напомним, что на стадии группового раунда украинцы минимально проиграли Португалии (1:0).
  • Финал и матч за 3 позицию запланирован на 6 февраля в Амстердаме (Нидерланды).