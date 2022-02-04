Реакция Украины на поражение сборной

К сожалению, подопечные Александра Косенко не смогли пробиться в финал чемпионата Европы-2022. Украина проиграла России со счетом 2:3. Голами в сине-желтой футболке отличились Евгений Серый и Даниил Абакшин, сообщает 24 канал.

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Украинские болельщики поддержали футзалистов после поражения в полуфинале. Конечно, были фанаты, которые написали негативные комментарии, но положительных отзывов значительно больше.

Украинцы отметили игру "сине-желтых" и удачу, которая в этот день была на стороне соперника.

"Молодые ребята, за вас совсем не стыдно! Вы – лучшие! Спортивное счастье сегодня было на стороне красных"

"Ребята боролись достойно! Это игра! Есть победители, а есть проигравшие! Молодцы!

"Молодцы. Но... Две ошибки за игру решили все. Успехов в игре за бронзу".

"Это достойный результат. Дай Баг забрать третью позицию. По игре красным не уступили. Команда молодая, победы впереди. Удачи!"

"Спасибо за замечательную игру!!! За невероятную самоотдачу! За борьбу! Вы герои! К сожалению, немного не хватало везения…Отдельная благодарность болельщикам в Амстердаме!!!"

Также украинские фанаты отметили поехавших в Нидерланды земляков, которые поддержали футзалистов сборной с трибун. Они на протяжении всех 40 минут чистого времени горячо кричали и мотивировали подопечных Косенко идти вперед.

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