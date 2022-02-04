Украина – Россия 2:3

Голы: Сирый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31

Выход в полуфинал Евро-2022 дался Украине и России довольно непросто. "Сине-желтые" обыграли Казахстан (3:5), а россияне чуть не проиграли Грузии (3:1).

4 февраля в 21:00 начнется второй полуфинал Чемпионата Европы между Португалией и Испанией, сообщает 24 канал.

К теме Фанаты Украины спели легендарную песню "Путин – ху*ло" на матче с Россией в Амстердаме

Российским футзалистам удалось забить быстрый гол. Мяч после рикошета дезориентировал голкипера Украины Ципуна и влетел в сетку ворот – 0:1. К сожалению, первыми счет открыли счет россияне.

Чернявский попытался проверить бдительность вратаря России с дальнего расстояния, но мяч попал в корпус Шотурмы.

Украинские фанаты зажигают в Амстердаме: смотрите видео

Сложно далось начало игры для украинцев. Никакой реальной угрозы не было возле владений соперника. Россияне использовали высокий прессинг, который давал нужный результат гостям. Украинцы теряли мяч в простых ситуациях.

В нескольких ситуациях Украину спасала отличная реакция Ципуна.

За 10 минут до завершения первого тайма команда Александра Косенко начала играть с пятым полевым. Это не принесло нужного результата Украине, но этим воспользовался соперник.

На 15-й минуте россияне удвоили преимущество. Украинцы не использовали большинство. Вратарь России быстро вбросил мяч в штрафную Украины, мяч после удара головой от Афанасьева попал в перекладину украинских ворот. Российский футзалист во второй раз подхватил мяч и пробил в противоход Ципуну, который успел вернуться в рамку ворот, но это помешало голу – 0:2.

Очень долго украинцы менялись после пятого, что привело к голу в их ворота. Это заметил Косенко, который выкрикнул своим подопечным.

Первый приятный звонок от Украины

Уже на следующей минуте Украине удалось отквитать один мяч. Сирый дальним ударом левой прошил сетку ворот гостей – 1:2. Во время его празднования было видно, как сильно заведены украинцы.

Интересно! Украина еще за 10 минут до завершения первой 20-минутки заработала уже пять фолов. Каждый следующий фол привел к дабл-пенальти для россиян. Но украинцы успокоились и не довели до 10-метрового для соперника.

20 минут, которые определили финалиста

На старте второго тайма украинцев спасла стойка. Вторая 20-минутка была равной до третьего забитого гола России. Очень красивый гол боковыми ножницами забил Ниязов – 1: 3.

Видео с трибун

После чего Украина снова начала играть в пятого полевого. Россияне почти сразу едва не забили в пустые украинские ворота.

За пять минут до завершения матча футзалисты Косенко снова сократили преимущество. Шотурма, который играл пятого полевого, пробил, мяч на пути к воротам соперника нашел ногу Абакшина, который забил второй гол Украины – 2:3.

В конце матча Украина получила право на пенальти. Но Шотурма упустил 100-процентную возможность забить – сейв от голкипера России.

К сожалению, Украина проиграла России и будет биться за третье место на Евро-2020. Будущий соперник Украины определится 4 февраля в 21:00.

Внимание. Финал Евро-2022 по футзалу состоится 6 февраля. В этот день также состоится матч за третье место.