Испания – Украина 4:1

Голы: Мельядо, 11, Солано, 18, Боис, 31, Адольфо, 32 – Чернявский, 17

Обе сборные не смогли пробиться в финал чемпионата Европы. В первом полуфинале Украина досадно уступила России, хотя могла сравнять счет за 72 секунды до финального свистка. Но Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Испанские футзалисты проиграли Португалии в безумном матче. Испанцы побеждали соперника со счетом 0:2, но потерпели поражение 3:2, сообщает 24 канал.

К теме Последний шанс для Украины на медали: прогноз на матч за 3 место на Евро-2022 против Испании

"Сине-желтые" снова не остались без поддержки. Украинские болельщики включились на трибунах в Амстердаме уже с первых секунд.

Команды начали матч на высоких скоростях. Первый действительно острый момент был возле ворот Украины. Стойка спасла владения Цыпуна.

Украинцы ответили стремительной контратакой 2 в 1. Шотурма отдал на Зварыча, но Михаилу не удалось обыграть голкипера Испании.

Натиск испанцев

Дважды Цыпун мешал голу. Украинцы ответили не менее остро. "Пожар" возле испанских ворот едва не завершился взятием владений. Удары Абакшина и Журбы были заблокированы испанским голкипером и футзалистами, ложившимися под мяч.

Чино мощно пробил под дальнюю стойку, но снова отличную реакцию продемонстрировал Цыпун.

К сожалению, первыми нули на табло размочили хозяева матча. Мельядо со взлета пробил после передачи с аута – 1:0.

После пропущенного гола украинцы начали играть с пятым полевым, который едва не завершился взятием ворот. Испанские футзалисты ошиблись, поэтому подопечные Александра Косенко получили право на свободный удар. Но выстрел был заблокирован игроками Испании.

Две минуты – два гола

Еще до перерыва "сине-желтым" удалось сравнять цифры на табло. Корсун оттер опекуна от мяча, который подхватил Чернявский и пробил мимо вратаря соперника – 1:1.

Испанцы быстро снова повели в счете. Солано на фланге с разворота левой забил второй гол Испании в матче – 2:1.

Первая часть встречи завершилась минимальным преимуществом испанцев в счете.

Класс от Испании

Вторую 20-минутку Украина начала сразу с пятым полевым. Трижды подряд Цыпун реагировал на сильные удары испанцев.

Довольно ровный тайм был в Амстердаме, но испанские футзалисты больше создавали моменты возле ворот Цыпуна.

Классно к удару приложился Лебедь, но выстрел в эффектном прыжке потянул Хесус Эрреро.

После чего Испания увеличила преимущество в матче после розыгрыша стандарта – 3:1.

Через несколько секунд украинцы потеряли мяч на собственной части, испанцам ничего не оставалось, как закатить мяч уже в пустые ворота – 4:1.

Штурм испанских ворот

Чернявский классно перехватил мяч у соперника, но стойка спасла владения хозяев. Испанцы могли забить больше, но Лебедь самоотверженно стал на ворота и ногой выбил мяч из линии.

Украинские футзалисты создали много моментов возле испанских ворот. Но защита и вратарь Испании действовали надежно. Фортуна в этот день тоже была не на стороне Украины.

Испания обыграла Украину и оставила подопечных Косенко без бронзовых наград.

Внимание. 6 февраля в 18:30 Португалия попытается защитить звание чемпиона Европы в финале против России.