На финальном турнире было забито 173 мяча, из них эксперты отобрали десятку лучших голов.

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В квинтет попал результативный удар украинского защитника Михаила Зварыча в матче группового этапа против сербов. Тогда национальная команда одержала победу со счетом 6:1.

Лучшим голом был признан точный удар россиянина Артема Ниязова по воротам Украины.

Видео лучших голов на Евро-2022 по футзалу

Как выступила Украина