Украина – Португалия 0:1

Гол: Зики, 37

Этот матч стал последним для сборных в групповом раунде Евро-2022. "Сине-желтым" нужно было только побеждать Португалию с любым счетом, чтобы выйти на второе место в группе "А" и пробиваться в плей-офф.

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Уже с первых секунд была видна серьезный настрой украинцев. Подопечные Александра Косенко на протяжении целого тайма штурмовали ворота соперника. Больше всего угрозы создавал Чернявский.

Также держал в напряжении Журба, который дальним ударом проверил на бдительность голкипера. Зварич мог увеличивать свое количество голов на чемпионате Европы. Пока в активе футзалиста сборной Украины три мяча.

Португальцы отвечали не менее остро. Очень надежно играл украинский вратарь Ципун.

На уровне с чемпионом Европы

Наиболее реальную возможность размочить нули на табло имел все тот же активный Чернявский. "Сине-желтые" выбежали в стремительную атаку, которая завершилась выходом один на один. Но переиграть голкипера не удалось.

В конце тайма португальцы стали больше контролировать мяч. Поэтому фанаты из Украины схватились за голову после нескольких моментов. Свой шанс упустили и подопечные Косенко. Шотурма выполнил угловой, мяч сбросили на Чернявского, но ему не удалось замкнуть пас на дальней стойке ворот.

На перерыв сборные ушли при нулевом счете, который так не устраивает украинцев.

Победный гол португальцев

Во втором тайме прекрасную возможность упустил Чернявский. Он подсечкой пытался перебросить голкипера, но переиграть стража ворот Португалии не удалось.

Еще через 13 минут украинская сборная начала играть в пятого полевого. Но большинство не превратилось в результат.

Легкая потеря концентрации привела к остроте у ворот Украины.

За три минуты до завершения матча Португалия открыла счет. Активность Зики была вознаграждена. Украинцы разрешили принять мяч возле собственных ворот, прицелиться и пробить в угол ворот – 1:0.