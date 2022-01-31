Казахстан – Украина 3:5

Голы: Дуглас Жуниор, 34, Оразов, 38, 40 – Шотурма, 15 (п), Корсун, 25, Зварыч, 30, Разуванов, 39, Лебедь, 39

Украинская сборная в очередной раз вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, что не скажешь об игре в полуфинале турнира. В борьбе за 1/2 финала перед "сине-желтыми" предстал сложный экзамен против казахов.

Эти сборные должны были сыграть товарищеские матчи в преддверии Евро-2022. Но соперник Украины не смог прилететь из-за напряженной ситуации в их стране.

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Почти на протяжении всего матча команды показывали равную игру. Атаки переходили от одной сборной к другой. Больше всего ударов в сторону ворот Казахстана сделал Лебедь, но ни один из них не превратился в гол.

Мяч неоднократно спасал ворота обеих сборных. У казахов к атаке часто присоединялся голкипер команды, который едва ли не с центра поля решался на удары.

Важный гол

На 15-й минуте украинцы размочили нули на табло. Корсун заработал пенальти после фола в штрафной Казахстана. Судья мгновенно указал на 6 метров. Пробивать стандарт взялся капитан команды Шотурма и мощным выстрелом в центр ворот переиграл вратаря соперника – 0:1.

Уже через несколько минут "сине-желтые" могли удвоить преимущество. Чернявский сам сыграл в отборе, обыграл нескольких оппонентов, но его удар в дальний угол взяла на себя стойка.

Почти сразу стойка уже спасала украинские владения Ципуна.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете Украины 0:1.



Сборная Украины / Фото АФУ

Двойной нокдаун для казахов

На 25-й минуте Корсун удвоил преимущество украинцев. Красивая комбинация удалась нашим футзалистам в две передачи. Зварич из аута вывел Корсуна один на один с голкипером. Игорь одним касанием обработал пас, а вторым отправил мяч в сетку казахстанских ворот – 0:2.

На экваторе матча украинцы не реализовали атаку 3 в 1. Но уже в следующем моменте забили. Зварыч перехватил мяч и из собственной части площадки перевел мяч в пустые ворота. Голкипер Казахстана Игита далеко вышел из ворот – 0:3.

После этого "сине-желтые" еще дважды пробивали в пустые ворота. Один удар взял на себя каркас ворот, а после второго мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Сумасшедшая концовка

За шесть минут до завершения матча казахи отквитали один мяч. Мощным ударом Дуглас Жуниор прошил сетку ворот Ципуна – 1:3 без шансов для украинского вратаря.

За две минуты до финального свистка хозяева матча забили во второй раз благодаря Оразову – 2:3. Сразу в следующей атаке украинцы ответили той же монетой. Разуванов перехватил передачу соперника на своей части поля и дальним ударом сделал счет 2:4.

Лебедь забил последний гол украинцев в этой встрече. Наконец его пристрелка по воротам оппонентов завершилась голом – 2:5.

На последней минуте казахи забили в третий раз – 3:5.

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