Нидерланды – Украина 3:2

Голы: Саадуни, 22, Атаиби, 24, Базамбу, 30 – Зварыч, 1, Шотурма, 37

Первый соперником Украины на Евро-2022 стали хозяева турнира Нидерланды. Подопечные Александра Косенко попали в солидную группу вместе с Португалией и Сербией.

Нидерланды потеряли главное преимущество над украинцами. Матч проходил при пустых трибунах.

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Уже на первой минуте матча украинцы размочили нули на табло. Зварыч после "пожара" на части площадки Нидерландов подхватил мяч, развернулся и вколотил его в сетку ворот хозяев – 0:1. "Сине-желтые" начали матч в быстром темпе и высоко встречали атаки соперника.

Шаткий счет

После пропущенного гола хозяева перехватили инициативу. Но голкипер Украины Цыпун уверенно контролировал ситуации после выстрелов соперника. Украинцы делали ставку на быстрый выход из обороны в атаку.

Атаиби едва не воспользовался обрезкой "сине-желтых" на своей части поля. Но мяч после его мощного удара пролетел мимо стойки.

На 14-й минуте перекладина спасла украинские владения.

Радевич оказался на убойной позиции, но с первого раза не пробить, а вторую попытку заблокировал соперник. Последнюю минуту первого тайма украинские футзалисты провели в атаках, но забить гол в раздевалку не смогли.

Украина ушла на перерыв с минимальным преимуществом в счете 0:1.

Нидерланды перевернули игру с ног на голову

Быстрый гол удалось забить хозяевам турнира во втором тайме. Голкипер Кейк забросил мяч из собственных ворот прямо на голову Саадуни, который сравнял счет – 1:1.

Почти сразу нидерландцы повели в счете. Снова хозяева воспользовались обрезкой украинцев, вышли на ворота Ципуна. Только после нескольких ударов мяч подхватил Атаібі и вывел свою национальную команду вперед – 2:1. Первый отрезок второго тайма полностью провалили подопечные Косенко.

Интересную комбинацию "сине-желтых" замкнул Журба – выше ворот. Чернявский в упор пробил мимо ворот после передачи Шотурмы.

Нокаут для украинцев

За десять минут до завершения матча оранжевые забили в третий раз. Журба отпустил Бузамбу, который сделал шаг и невероятным образом пробил в девятку ворот Ципуна – 3:1.

Шотурма замкнул прострел, но с ударом справился голкипер соперника.

Гол надежды для Украины

Еще за шесть минут до окончания поединка Украина начала играть с пятым полевым, которым стал Зварыч. Такое решение дало свой результат. Шотурма стал адресатом последней передачи и ударом под дальнюю стойку отквитал один гол для "сине-желтых" – 3:2.

Украина проиграла в первом матче группового раунда Евро-2022. Нидерланды празднуют победу со счетом 3:1. Поражение "сине-желтых" в важном поединке.

К сожалению, украинцам не удалось сделать подарок главному наставнику Александру Косенко, который 18 января праздновал свой день рождения.