Украинский биатлонист Артем Прима заявил, что чемпионат мира по биатлону-2021 в Поклюке может стать последним для него в карьере.

Прима прокомментировал свои результаты на чемпионате мира. Хотя украинец не получил наград, однако является одним из лучших в нашей сборной.

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Артем сказал, что пытается выкладываться в каждой гонке, ведь понимает, что это мировое первенство, вероятно, последнее для него. Следующий чемпионат мира пройдет в 2023 году, ведь в 2022-м его заменят Олимпийские игры в Пекине.

В первую очередь меня вдохновляет то, что как ни крути, и как это грустно бы не звучало, но, скорее всего, это мой последний чемпионат мира. В следующем году – Олимпийские игры, чемпионата мира нет, я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья,

– сказал Прима.

33-летний Артем заметил, что карьера биатлониста скоротечна, поэтому положительные результаты следует приобретать уже.

"Но, конечно, хотелось бы еще лучше, ведь спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты. Дай Бог, чтобы все было хорошо, и чтобы еще были хорошие результаты и старты", – резюмировал Прима.

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