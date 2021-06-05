Пидгрушная сменила фамилию

В новом биатлонном сезоне украинские болельщики больше не увидят в протоколе фамилию Пидгрушной. Биатлонистка сообщила, что меняет фамилию.

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Елена будет выступать под фамилией своего мужа – Билосюк.

"Чтобы добиваться успеха, нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные изменения. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни настало время кардинальных перемен!

Поэтому, выйдя замуж, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Pidhrushna, а Bilosiuk. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной. Желаю и вам жизненных изменений, которые принесут счастье в ваши дома", – написала биатлонистка.

Отметим, что в 2016 году Пидгрушная рассталась с экс-главой Тернопольськой областной рады, а теперь – заместителем мера Ивано-Франковска Алексеем Кайдой. Пара была в браке 3 года.

Елена Пидгрушная – одна из лучших биатлонисток в истории Украины. Она олимпийская чемпионка-2014, чемпионка мира-2013. Также Пидгрушная дважды завоевывала "серебро" на чемпионатах мира 2013 и 2017 годов. Кроме того, Елена трижды бронзовый призер чемпионатов мира.